(Formazioni) Napoli/Monza, panchina per Simeone e Ndombele. Difesa a tre per gli ospiti

Questo pomeriggio alle ore 18,30, presso lo stadio “Maradona”, debutto casalingo per il Napoli che sfiderà il neo promosso Monza. Per gli azzurri si attendono altri segnali incoraggianti e Spalletti manderà in campo la stessa formazione vittoriosa a Verona. Panchina per Ndombele e Simeone, mentre Raspadori, ufficializzato ieri, ma non essendosi allenato con la squadra, non verrà convocato. Esordio tra le mura amiche per Kim e Kvaratskeila. I brianzoli giocheranno con la difesa a tre, mentre in attacco la coppia sarà composta dall’ex Petagna e Caprari.