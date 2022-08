Discorso Fabian Ruiz in sospeso, l’accordo non c’è

Fabian Ruiz per ora è rimasto un discorso in sospeso fra il Napoli ed il PSG, dove fra i due club non solo non c’è l’accordo tra richiesta ed offerta, ma dove il club parigino sta aspettando una cessione per poter acquisire lo spagnolo, come scrive oggi Il Mattino. Discorso avviato da giorni tra Napoli e Psg anche per Fabian Ruiz, ma non ancora arrivato alla conclusione perché c’è da trovare l’accordo sulla cifra che il club parigino dovrà corrispondere al Napoli, (la richiesta iniziale di De Laurentiis è stata di 30 milioni). Lo spagnolo è stato individuato come rinforzo per il centrocampo, un elemento gradito a Galtier ma intanto il Psg deve anche cedere qualche calciatore in sovrannumero in rosa prima di piazzare altri colpi in entrata. E tra gli elementi in uscita c’è il centrocampista Paredes nel mirino della Juve, una trattativa che però deve ancora arrivare alla conclusione. Per la difesa l’obiettivo era Skriniar che l’Inter ha tolto dal mercato e ora il Psg dovrà virare su un altro elemento per il reparto arretrato dopo aver inseguito a lungo lo slovacco. Fabian che è in scadenza di contratto con il Napoli e non ha rinnovato è in attesa della chiusura della trattativa, il suo ok al Psg è arrivato già da giorni. Intanto non farà parte dei convocati per la sfida contro il Monza, dopo non essere stato inserito da Spalletti già in quella del primo match di campionato contro il Verona. Trattativa che resta da concludere, in piedi c’è solo il discorso con il Psg che ha mostrato già da giorni l’interesse, unica squadra che si è mossa. Il Real Madrid che ha venduto il brasiliano Casemiro al Manchester United e punta a un centrocampista non ha fatto nessuna avances al Napoli: l’interesse in questo momento dei blancos è per Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham.