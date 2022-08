DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Monza (21/08/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Fourneau; Ass1: Massara; Ass2: Sechi; IV: Rutella; VAR: Irrati; AVAR: Paterna

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,30, ci sarà il debutto casalingo del Napoli contro il Monza. Gli azzurri cercheranno conferme dopo il netto successo di Verona per 2-5 e dovrà fare a meno degli infortunati Fabian Ruiz e Demme e dello squalificato Gaetano. In panchina i neo acquisti: Ndombele, Raspadori e Simeone. Per i brianzoli invece si tenterà un pronto riscatto dopo la sconfitta interna contro il Torino e si punterà sull’ex Petagna. Saranno assenti per infortunio Carlos Augusto e Mota Carvalho. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco