Demme su twitter – Il Mattino.it riporta uno strano messaggio social quello condiviso da Diego Demme in queste ore. Il centrocampista italo-tedesco si è infortunato giovedì a causa di uno scontro in allenamento, una frattura che lo terra fuori un mese:«Grazie per i messaggi. Sono sempre ottimista ma al momento è complicato, mi sono fatto male perché qualcuno non ha saputo gestirsi».

Una frecciata chiara a qualche compagno di squadra.