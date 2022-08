DAZN – Spalletti: “Buona prestazione, Kvara è tesissimo, deve sciogliersi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine della gara interviene ai microfoni Dazn: “Ottima prestazione di tutta la squadra, una partita che comunque, nonostante quello che è stato il risultato, non è stata affatto facile. Non ho protestato per quel tocco di mano di Ranocchia, ho parlato con il quarto uomo, per me è rigore, per quello che ci hanno detto, ma voglio ribadire che ne abbiamo discusso, non abbiamo protestato. E non lo dico perchè il Napoli ha vinto 4-0. All’ inizio avevo la sensazione che non si riuscisse a concretizzare quanto fatto, poi, siamo riusciti a far bene. Kvara è prima di tutto un gran professionista ed un bravo ragazzo, ha qualità nell’ uno contro uno, vede la porta, calcia di destro e sinistro, oggi era tesissimo, si sente responsabile, quindi si deve liberare di questo peso per cui molto buono il suo esordio, soprattutto per farlo stare tranquillo. Osimhen non era arrabbiato per il cambio, era trance agonistica, incitamento continuo…”