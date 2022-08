DAZN – Osimhen: “Continueremo a perfezionare l’intesa con Kvara”

Victor Osimhen, a fine gara, dopo il rotondo successo con il Monza, interviene ai microfoni di Dazn: “Contento ed orgoglioso di come abbiamo interpretato questa partita dal primo all’ ultimo minuto. Con Kvara continueremo a lavorare in modo da perfezionare ancor di più l’intesa, lui può darci tanto ed aiutarci a vincere le partite. No, non ero arrabbiato al momento del cambio, volevo solo motivare ancora i miei compagni nonostante la mia uscita. Tutti noi cercheremo di dare sempre il massimo, ci sono sfide ed obiettivi e solo il campo ci dirà dove il Napoli può arrivare”