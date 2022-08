Dalla Spagna – “”Kvaradona” allo stato puro”. L’azzurro è impressionante

Anche in Spagna commentano la seconda bella prestazione di Kvicha Kvaratskhelia col Napoli, al suo esordio al Maradona contro il Monza, dove ha segnato una doppietta. Mirko Calemme, giornalista di AS, testata sportiva spagnola, scrive: “Seconda vittoria in due giorni per il Napoli, che ha battuto il Monza in un Maradona dove il talento di Khvicha Kvaratskhelia ha brillato per la prima volta. Il georgiano, che è costato circa 10 milioni di euro (diviso tra Dinamo Batumi e Rubin Kazan) ha già tre gol in due presenze e non avrebbe potuto avere un inizio migliore in Serie A. La sua velocità, la capacità di affrontare sempre il difensore e la forza con cui tira con entrambi i piedi sono impressionanti. La squadra di Spalletti, come contro il Verona, ha dominato la partita fin dal primo minuto e l’ha rotta al 35′, quando Kvara, da fuori area, ha tirato fuori dal cappello un bel filo con il piede destro, che ha colpito il palo prima di gonfiare la rete. I sudisti aumentarono il loro vantaggio con un altro dei loro uomini chiave, Victor Osimhen, poco prima dell’intervallo. Il nigeriano ha ricevuto un passaggio in verticale da Anguissa, ha battuto Ranocchia (l’italiano, nel secondo tempo, ha subito una distorsione alla caviglia: ha dovuto lasciare il campo in barella) e ha battuto Di Gregorio con un tiro cross che è valso il suo secondo gol in due partite.”