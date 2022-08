CALCIO FEMMINILE – Un altro successo del Como Women, sconfitto il Chievo Verona

Si gioca sulle sponde del fiume Adige, al Bottagisio Sport Center di Verona, l’ultimo test pre campionato del Como Women. L’avversario è il Chievo Verona di Giacomo Venturi.

I due allenatori decidono di giocare due tempi da 45 minuti, senza limiti di sostituzioni.

Primo tempo senza troppe emozioni, ma nel quale comunque il Como Women riesce a trovare il gol. Dopo 20 minuti di gioco, dagli sviluppi di corner, nasce una serie di rimpalli in area da cui esce vincitrice Kravets, che controlla e segna da pochi passi. Appena rientrata da un problema muscolare, trova subito il gol il difensore ex Fiorentina. Il Como riesce dopo 10 minuti a creare un’altra occasione con la sua coppia d’attacco: Kubassova manda Di Luzio in area con un passaggio filtrante e la numero 19 calcia potente da molto defilata, ma l’ex portiere del Como, Bettineschi, respinge lateralmente. Si conclude senza ulteriori azioni da gol una prima frazione molto intensa.

Nel secondo tempo de la Fuente manda in campo una squadra completamente diversa e cambia tutte le 11 iniziali. Dopo quattro minuti Beil riceve un cross di Cecotti e lascia partire un tiro potente dal limite dell’area, che passa non molto lontano dall’incrocio. Al 20’ poi arriva il raddoppio della formazione comasca: ancora una volta l’azione nasce da un cross di Cecotti, questa volta per Rigaglia, che di testa prova fare la sponda in mezzo all’area e il pallone subisce una serie di deviazioni e finisce in rete. Pochi minuti più tardi Camilla Linberg ha l’occasione per il 3-0, ma tutta sola dentro l’area spreca e calcia a lato. È la stessa Linberg 3 minuti più tardi ad andare a battere il calcio di punizione dal quale arriva il terzo gol del Como, con la zampata di Emma Lipman su cross teso della norvegese.

Termina così 3-0 l’allenamento congiunto tra Como Women e Chievo Women, con la formazione comasca che trova 2 dei 3 gol da calcio piazzato grazie ai difensori centrali. Como che dunque finisce la pre season con una sconfitta (contro il Milan) e 4 vittorie.

L’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente, ha così commentato l’ultimo test pre campionato giocato dalla sua squadra: “Un altro buon test contro una buona squadra. Ci serve per crescere e per completare la preparazione in vista dell’inizio di campionato. Ho comunque visto delle cose su cui stiamo lavorando in entrambe le fasi, sia possesso che non possesso. Non siamo ancora lucidissimi, ma è normale per la preparazione che stiamo portando avanti. Ricordiamoci che non stiamo preparando solo la partita con la Juve, ma stiamo preparando un campionato intero”.

Fonte: Ufficio stampa Como Women Angelo Frusciante