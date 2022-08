Al suo esordio al Maradona, Kvara entra già in una statistica importante

Il Napoli ha battuto il Monza questa sera al Maradona, per la seconda giornata di campionato di Serie A, la prima al Maradona, col risultato di 4-0, grazie anche ad una doppietta di Kvaratskhelia. Il georgiano al suo esordio è già entrato in una statistica importante. Khvicha Kvaratskhelia è il quarto giocatore dall’inizio dello scorso decennio ad essere andato a segno in ciascuna delle prime due presenze con il Napoli in Serie A, dopo Edinson Cavani (nel 2010), José Callejón (nel 2013) e Lorenzo Tonelli (nel 2017).