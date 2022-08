UFFICIALE – Out Navas, indizio di mercato per il Napoli?

Il Napoli, non è un mistero, vorrebbe completare la squadra con l’acquisto di Keylor Navas per il ruolo di portiere. L’estremo difensore però, in vista del match contro il Lille di domani, non è stato convocato, per problemi alla schiena. Indizio di mercato per la società azzurra? Lo riporta il sito del Corriere dello Sport e il twitter del club francese.

The Parisian squad for the trip to Lille 📋🔴🔵#LOSCPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 20, 2022

