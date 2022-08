Torna in corsa il Matador Cavani e sceglie l’Europa!

Il Sudamerica può aspettare, Edinson Cavani sceglie ancora l’Europa ed è pronto a tornare vestendo la maglia del Villareal: secondo quanto riportato da TyC Sports, l’attaccante uruguaiano sta per firmare un contratto con il club spagnolo. Dopo le visite mediche che dovrebbero essere concluse già nella giornata di oggi, arriverà la firma sul nuovo contratto che permetterà a Cavani di giocare ancora in competizioni europee e competere in Liga, quarto campionato europeo della sua carriera. Al Villarreal l’attaccante uruguaiano troverà un altro ex Napoli come Raul Albiol.

IlMattino.it