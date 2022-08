Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara al Maradona contro il Napoli per la seconda giornata di campionato di Serie A.

Petagna come sta?

“Ha bisogno di lavorare, queste partite serviranno per prendere la condizione giusta. Mi piacerebbe rifargli fare la preparazione, ma non è possibile. Mi auguro che possa fare una gran partita e magari abbia quello stimolo in più contro la sua ex squadra”.