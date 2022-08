Stroppa, all. Monza: “Domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato”

Domani il Napoli affronterà al Maradona il Monza per la seconda giornata di campionato, e la prima in casa. L’allenatore della squadra lombarda, Giovanni Stroppa, ha parlato oggi in conferenza stampa.

“La squadra sta bene ha una settimana in più di lavoro. Carlos Augusto non ce la fa, dovrebbe tornare a disposizione per la prossima, poi Pessina lo portiamo in panchina. Dany Mota ha un problema, ha una mezza contrattura, non sarà a disposizione”.

Domani ci sarà una prova dura

“Uscirò soddisfatto se ci saranno miglioramenti rispetto alla partita precedente. Domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, hanno idee, fisicità, hanno tutto. Vedremo cosa succederà alla fine della partita”.

Non sarete favoriti domani. Ci sono meno pressioni?

“Le pressioni te le dà l’avversario, la categoria. Sono motivazioni che arrivano da dentro per potersi confrontare con questo campionato e queste squadre. Noi faremo il nostro campionato mi auguro da protagonisti, dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro”.