Stadio Maradona: conclusi i lavori della Regione Campania

Novità per lo stadio Maradona: si sono appena conclusi, in anticipo sul programma, i lavori della Regione Campania di riqualificazione edilizia, miglioramento impiantistico e ridefinizione della sala stampa e del «miglio azzurro» dalla rampa di accesso degli autobus fino agli spogliatoi. Quello degli ospiti è stato completamente ristrutturato. I lavori sono stati eseguiti dall’ARUS grazie a uno stanziamento complessivo da parte della Regione Campania di ulteriori 1,5 milioni di euro. Ancora un importante finanziamento da parte della Regione dopo i circa 25 milioni investiti per lo stadio San Paolo/Maradona per il grande evento delle Universiadi 2019.