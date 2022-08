SERIE A// Sassuolo-Lecce 1-0: la decide Berardi con una perla

Due squadre che hanno vissuto un inizio di campionato per motivi diversi, ma il Lecce appare più sciolto del Sassuolo sfruttando i movimenti a tutto campo di Strefezza, mentre i neroverdi sono molto impacciati faticando a trovare i tre davanti. Dionisi prova ad alzare il baricentro, ma la palla migliore capita sui piedi di Ceesay, che beffa Ferrari rubandogli palla e sfiora l’incrocio dei pali con il piatto sinistro. Sul finire del primo tempo entra in scena Berardi, che porta in vantaggio il Sassuolo con un meraviglioso sinistro al volo sulla ribattuta di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo il Lecce alza il baricentro ma il Sassuolo non corre mai nessun pericolo e porta a casa i primi tre punti della sua stagione.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Harroui), Maxime Lopez, Matheus Henrique (63′ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (63′ Defrel), Kyriakopoulos (95′ Ayhan).

A disposizione

Ayhan, Defrel, Thorstvedt, Obiang, Harroui, Ruan, Marchizza, Alvarez, Ceide, Russo, Pegolo

Allenatore: Dionisi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (71′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80′ Askildsen); Strefezza (89′ Listkowski), Ceesay (80′ Colombo), Di Francesco (46′ Banda).

A disposizione

Frabotta, Listkowski, Askildsen, Colombo, Banda, Brancolini, Helgason, Tuia, Ciucci, Lemmens, Persson, Bleve, Delgado.

Allenatore: Baroni

Arbitro: Colombo

Note: Ammoniti: Matheus Henrique, Berardi, Rogerio (S), Gonzalez (L), Frattesi, Toljan (S). Recupero: 2′ (pt), 5′ (st).