Serie A, ore 18.30: le probabili formazioni Udinese/Salernitana

Esordio casalingo in campionato per l’Udinese, con Sottil che ha tutti a disposizione per andare a caccia dei primi tre punti stagionali. I bianconeri ospitano la Salernitana, senza Lovato e Bohinen e con Kastanos, Pirola e Ribery reduci da una settimana complessa. L’appuntamento con il campo è per oggi alle 18.30. Queste le probabili formazioni delle due squadre in vista del match:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All.: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Masina, Guessand, Abankwah, Ebosse, Lovric, Arslan, Samardzic, Palumbo, Pafundi, Nestorovski, Beto. Indisponibili: Jajalo. Squalificati: -.