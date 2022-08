RISULTATI PRIMAVERA 1 – Netta sconfitta casalinga del Milan. Successi esterni di Torino e Roma

Da ieri è iniziato ufficialmente il campionato Primavera 1 e non sono mancate le sorprese. Sabato no per le milanesi. Il Milan perde male in casa contro il Frosinone 2-5, mentre l’Inter perde a Bologna per 2-1. Successi esterni di Torino (0-1 a Cagliari) e la Roma (0-3 a Cesena). Ieri esordio amaro del Napoli sconfitto 2-0 a Lecce, pari tra Sassuolo e Juventus 1-1.

Risultati Primavera 1

Lecce-Napoli 2-0 (ieri)

Sassuolo-Juventus 1-1 (ieri)

Cagliari-Torino 0-1

Milan-Frosinone 2-5

Bologna-Inter 2-1

Cesena-Roma 0-3

