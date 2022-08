Report allenamento – Terapie per Demme, “primo” per Ndombele

Report allenamento – Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Zedadka e Ambrosino personalizzato in campo. Demme terapie. Primo allenamento in gruppo per Ndombele.

dal sito ufficiale della SSCN