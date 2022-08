Probabili formazioni – Napoli-Monza, Spalletti ha le idee chiare. L’ex Petagna per i brianzoli

Domani pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,30, il Napoli cercherà conferme davanti al suo pubblico, contro il Monza. I brianzoli vorranno riscattare la sconfitta interna contro il Torino e per farlo punteranno sull’ex Petagna e al suo fianco Caprari. Stroppa punterà sul 3-5-2 per giocare di rimessa. In casa azzurra invece la stessa formazione di Verona, con Ndombele e Simeone in panchina, mentre si attende il twitter di AdL per Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas, Ndombele, Raspadori. Indisponibili: Demme, Fabian Ruiz. Squalificati: Gaetano.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pabli Marì; Birindelli, Pessina, Barberis, F. Ranocchia, D’Alessandro; Caprari, Petagna. All.: Stroppa. A disposizione: Cragno, Carboni, Carlos Augusto, Antov, Caldirola, Marrone, Sensi, Machin, Molina, Valoti, S. Vignato, Gytkjaer, Mota Carvalho, Ciurria. Indisponibili: -. Squalificati: -.

Fonte: CdS