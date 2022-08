Napoli e Psg, contatti la prossima settimana per Navas e Fabian

Il Psg e il Napoli per Navas e Fabian Ruiz, si sentiranno ad inizio della prossima settimana per cercare di sbloccare entrambe le situazioni. Sono slegate, ma come se fossero unite dalle difficoltà. Per il portiere della Costa Rica c’è la volontà del ragazzo di vestire l’azzurro, anche su consiglio degli ex Cavani e Lavezzi, ma c’è un ostacolo da superare. L’estremo difensore sudamericano guadagna nove milioni all’anno e ci vorrà l’aiuto del club francese per sbloccare la situazione e usufruire del decreto crescita. C’è fiducia ma ci vuole ancora del tempo. Su Fabian Ruiz, come riporta il Mattino, il Psg non si è spinto ai 30 milioni come chiede il Napoli, ma il club transalpino dovrà prima sfoltire la rosa e poi acquistare l’iberico. La prossima settimana nuovi sviluppi, ora però si pensa al Monza.

La Redazione