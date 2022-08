Ieri mattina il centrocampista ex Lipsia Diego Demme ha fatto gli accertamenti del caso e le notizie per Spalletti non sono state delle migliori. Il mediano ha riportato un’infrazione del cuboide del piede sinistro e sicuro fermo per 15 giorni. La prossima settimana, come riporta il Mattino, farà nuovi accertamenti e si saprà con certezza sui tempi di recupero, ma per domani contro il Monza sicura la sua assenza.

La Redazione