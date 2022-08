Lungo stop per Diego Demme, torna dopo la pausa per le nazionali!

Demme potrebbe saltare le prossime otto partite, sei di campionato e le prime due di Champions League, dopo il trauma contusivo rimediato in allenamento. I tempi di recupero potrebbero ovviamente variare ma prevale sempre la linea della prudenza e per questo il rientro in campo potrebbe esserci solo a ottobre (il 2 si riparte col Torino) quando terminerà la sosta per le nazionali di settembre.

Fonte: CDS