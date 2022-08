L’esplosione tra martedì e mercoledì: il Maradona si riempie

La sfida col Monza è diventata molto più di una semplice partita. La prevendita che andava a rilento ha subito una improvvisa accelerata, la previsione per oggi è di circa quarantamila presenze. La risposta del pubblico nei primi giorni aveva seguito il flusso degli abbonamenti con dati non troppo entusiasmanti, poi è successo tutto tra martedì e mercoledì. In città è esploso l’entusiasmo e in poco tempo sono andati a ruba gli anelli superiori di Curve e Distinti. La sensazione e la speranza della società e di Spalletti è che al Maradona possa esserci (quasi) il tutto esaurito nonostante il caldo, l’orario, l’estate piena. Possibile, dunque, che si riparta dal calore dell’ultima volta: per la sfida al Genoa del 15 maggio scorso, si superò quota 50mila spettatori. Da ieri sono in vendita anche i biglietti per il settore ospiti del Franchi per la sfida con la Fiorentina del 28 agosto al costo di 30 euro.