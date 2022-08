Kvara e Simeone, i veri colpi geniali di Giuntoli

I soldi non fanno la felicità e non ne servono per forza troppi per ritenersi soddisfatti. Il caso Kvaratskhelia, arrivato dalla Dinamo Batumi, è emblematico: vale molto più dei dieci milioni investiti, il suo acquisto è stato da applausi per la strategia adottata da Giuntoli, intanto il merito di averlo scovato (e convinto) quando era al Rubin e poi la pazienza di aspettare il momento giusto per avvicinarsi fino a concludere l’operazione strappandolo alla concorrenza. È costato poco anche Simeone, 3 milioni di prestito per il quarto marcatore dello scorso campionato con 17 gol senza rigori, 12 di riscatto a fine anno (obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni). Ci sarà da divertirsi. Fonte: CdS