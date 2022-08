Il Napoli insiste per Navas, il giocatore tratta col PSG

Il Napoli continua a rincorrere Keylor Navas, portiere del PSG, ma finora è tutto in stand by, come riporta Repubblica. Il Napoli insiste per Keylor Navas. Il portiere sta trattando con il Psg per la buonuscita, ma l’accordo ancora non è arrivato. De Laurentiis è pronto a proporre un biennale al calciatore, ma gli 8,5 milioni netti che percepisce sono uno scoglio importante. Luciano Spalletti aspetta un portiere, Meret attende di conoscere il proprio futuro. Tutto, però, dipende dal Psg