Il Napoli ha preso una decisione su Zerbin e Gaetano. Il classe 2002 Costanzo all’Alessandria

In casa Napoli si è divisi tra campo e mercato, dove domani ci sarà il debutto casalingo al “Maradona” contro il Monza dell’ex Petagna. Sul mercato si attendono sviluppi per Navas in entrata, ma al tempo stesso va analizzata la questione cessioni. In Premier League piacciono Lozano (Manchester United) ed Elmas (Everton). Invece per quanto concerne Gaetano e Zerbin, come riporta il Mattino, resteranno fino a Gennaio. Infine chi andrà in prestito a fare esperienza sarà il difensore classe 2002 Davide Costanzo all’Alessandria.

La Redazione