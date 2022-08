Gytkjaer, attaccante Monza: “Napoli? Sarà una bella partita, sono forti”

Christian Gytkjaer, attaccante del Monza e prossimo avversario del Napoli, ha parlato così in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Il Torino ha un gruppo consolidato, forte, che ha saputo metterci in difficoltà. Ma noi possiamo fare meglio. Era la nostra prima in Serie A, avremmo certo preferito altri risultati e per questo lotteremo sempre, ma ci sta aver pagato questo scotto. Ora ci aspetta un cliente difficile, il Napoli, sarà una bella partita: loro sono fortissimi, hanno giocatori tecnici, ma noi dobbiamo essere felici di affrontare avversari così, è questa la A che sognavamo. Daremo tutto, vogliamo dire la nostra”.