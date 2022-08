Gli ex Cavani e Lavezzi “consigliano” Napoli a Navas

«Vai a Napoli». Secondo Footmercato sarebbe questo il consiglio arrivato a Keylor Navas da due colleghi come Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani. Il Pocho ha visitato il Psg, suo ex club, in queste ore, assistendo agli allenamenti della squadra di Messi e Mbappé e avrebbe parlato con il portiere costaricano consigliandogli l’approdo in azzurro, con il Napoli che ormai da diverse settimane è in pressing con il calciatore e il club francese per portarlo in Italia.

Un consiglio, quello di accettare l’azzurro, che sarebbe arrivato anche da due altri colleghi: il primo è Edinson Cavani, che con Navas ha condiviso lo spogliatoio a Parigi fino a pochi anni fa. Il Matador non avrebbe avuto dubbi quando Navas gli ha chiesto di Napoli. Una telefonata, poi, sarebbe scappata anche a David Ospina: i due non hanno mai condiviso lo spogliatoio ma sono tra i più noti portieri in Sudamerica e hanno una buona relazione di amicizia e stima.

Fonte: ilmattino.it