[Foto] Questo l’11 che Spalletti schiera contro il Monza

Spalletti riproporrà per intero la formazione che ha vinto in maniera trionfale la prima partita a Verona il giorno di Ferragosto. Riconferma per tutti, quindi: in porta Meret, linea a quattro difensiva con gli esterni Di Lorenzo e Mario Rui e la coppia centrale formata da Rrahmani e da Kim, il neoacquisto sudcoreano che al Bentegodi esordì nel campionato italiano. Stesso centrocampo a tre con Lobotka, splendido protagonista del successo a Verona e sempre più al centro del Napoli, e Anguissa e Zielinski mezzali, anche loro efficaci nel match di esordio con il polacco tra l’altro autore del terzo gol degli azzurri. In attacco il tridente formato da Lozano, Osimhem e Kvaratskhelia, il georgiano molto atteso alla sua prima partita al Maradona dopo lo splendido impatto fatto registrare sia nelle amichevoli precampionato che nella sfida contro il Verona. Gol di tutti i tipi, assist e giocate efficaci, l’attaccante georgiano ha fatto la differenza negli ultimi venti metri e con il suo cambio di passo potrà essere decisivo anche contro il Monza dell’ex Petagna (che sarà in campo dal primo minuto) per scardinare l’assetto difensivo degli ospiti.