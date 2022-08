Costi e rendimenti in attacco: da Lozano a Osimhen

Il Chucky è costato quarantotto milioni (commissioni incluse), arrivò a fine estate 2019, si inserì quasi da intruso nell’attacco dei piccoletti e dove c’era anche Milik eppure si presentò esibendo il miglior vestito con gol alla Juventus allo «Stadium». Nei numeri, appena 26 gol in 114 partite, il rendimento è stato incostante, eppure Lozano per Spalletti è un calciatore fondamentale e a Verona ha già dimostrato di potersi esaltare in una squadra verticale che ricerca senza indugi la profondità. Un anno dopo, estate 2020, arrivò Osimhen e quei 48 milioni sembrarono pochi rispetto ai 70 spesi per assicurarsi un prospetto devastante in Ligue 1 che in Italia, anche a causa di troppi infortuni, s’è visto solo in parte, ma lasciando intravedere qualità immense col sospetto che il meglio debba ancora venire. Per ora sono 29 gol in 63 partite.

Fonte. CdS