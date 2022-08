Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, ha commentato su Twitter la trattativa tra Napoli e PSG per Fabian e Navas, ecco le sue parole: “Napoli, trattativa in stand by per Fabian Ruiz al Psg. Per Navas sale la fiducia ma c’è ancora da lavorare”

https://twitter.com/NickCecca/status/1560872660514611200?s=20&t=_VWmhkukKaWMWh0wCBgCJQ