CALCIO FEMMINILE – Da oggi in vendita i biglietti per Como Women-Juventus

Si apre ufficialmente oggi la vendita dei biglietti per, partita inaugurale del campionato di Serie A 2022/23. La gara si disputerà allo stadio, un impianto con capienza di circa 3.500 spettatori. I tagliandi sono da oggi in vendita online sul sito vivaticket.com, oltre che in tutti i punti vendita ufficiali della compagnia. È possibile comprare i biglietti anche al bar Pinocchio, in via Pasquale Paoli 29 a Como, oppure il giorno della partita alla biglietteria dello stadio.I prezzi dei biglietti sono di €20 per la tribuna centrale, €15 per la tribuna laterale e €10 la tribuna laterale scoperta. L’ingresso è gratuito per bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Tutti i dettagli sono online sul sito ufficiale della squadra www.comowomen.it

Ad una settimana dall’inizio del campionato la squadra di Sebastian de la Fuente si sta allenando quotidianamente al centro sportivo ‘Sport Village’ di Cislago. Oggi (sabato 20 agosto) alle ore 17.00 le bianco-blu disputeranno a Verona, contro il Chievo Verona, un allenamento congiunto in preparazione della partita contro la Juventus. Questo sarà l’ultimo test per la squadra comasca, che avrà poi un’intera settimana di allenamenti per avvicinarsi al meglio alla gara inaugurale della Serie A 2022/2023.