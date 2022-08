AMICHEVOLE FEMMINILE – La Fiorentina perde contro l’Atletico ma gli tiene testa

L’Atletico Madrid vince 1-0 e si aggiudica il 𝐈𝐈 𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐚́ 𝐛𝐲 𝐌𝐚𝐝𝐂𝐮𝐩 dopo 90 minuti di battaglia. La Fiorentina regge più di un’ora, poi la qualità delle spagnole prevale. Ultimo atto di questo precampionato prima dell’inizio della Serie A Femminile 2022/23.

L’inizio di match è tutto biancorosso con le padrone di casa che provano a schiacciare la Viola nella propria metà campo. Il primo tentativo è di Moral, murata sul più bello. L’Atletico insiste spingendo sulla sua imperiosa fisicità e tiene in scacco la difesa gigliata, la palla però non arriva mai pericolosa dalle parti di Schroffenegger. Al 20’ prima occasione per la Fiorentina: da un corner in sfavore parte il contropiede viola con Boquete e Kajan, la palla va all’ungherese che anticipa un po’ il tiro, Gallardo chiude a terra.

Cinque minuti dopo la partita si accende. Prima è la viola ad andare vicina al vantaggio con Huchet dalla distanza e Boquete che riceve in area, doppia finta e spara un tiro che il portiere avversario devia in corner. Poi poco prima del cooling break sono le spagnole a sfiorare il gol ancora con Moral che colpisce la traversa. Si va a riposo in parità sullo 0-0.

Al rientro in campo Coach Panico getta nella mischia Baldi, Erzen e Monnecchi. L’Atletico Madrid prova a dare un’accelerata al match e ha subito una grandissima occasione con Santos che sola in area calcia a lato. Non si fa attendere la risposta viola con Boquete dal limite dell’area, il suo tiro è deviato in tuffo dal portiere. Il match è in equilibrio precario e ci pensa Ludmila da Silva a portarlo dalla parte madrilena. La numero 8 brucia in area Agard con uno strappo fulmineo e mette in mezzo un tiro-cross che piega le mani di Baldi per l’1-0.

Ancora scossa per il gol preso la Fiorentina rischia di nuovo ma stavolta Guerrero non è lucida e dopo un controllo al volo manda alto a due passi dalla porta. Girandola di cambi per entrambe le formazioni ma Atletico più in palla. A 10’ dalla fine Ajibade avrebbe sui piedi la palla del raddoppio ma sbaglia il controllo e la difesa spazza.

Non succede più nulla e dopo cinque minuti l’arbitro comanda la fine dell’incontro. L’Atletico Madrid si aggiudica il torneo ma la Fiorentina esce dal campo a testa altissima per aver giocato a viso aperto contro una della formazioni più forti del panorama europeo.

Con questa partita finisce il precampionato della Viola. Settimana prossima inizia la Serie A Femminile: la Fiorentina è attesa subito dal difficilissimo match in trasferta contro il Milano (domenica ore 17.30 diretta su La7).

Il commento a caldo di Coach Panico: “È stata un’ottima partita, l’intensità delle partite internazionali contro squadre di questo spessore è sempre molto elevata. L’Atletico Madrid è una delle squadre più forti nel Campionato Spagnolo, sapevamo cosa avremmo trovato ma abbiamo retto il campo per quasi tutta la partita. Siamo riuscite a creare qualche occasione da goal cambiando anche molte giocatrici, loro sono riuscite a mantenere alta la qualità per 90 minuti e hanno sfruttato la fisicità.

Tutto quello fatto nel pre campionato ci proietta al match contro il Milan. Sono contenta della preparazione ma adesso inizia la Serie A ed è tutta un’altra storia. Subentreranno le emozioni e i fattori che influiscono in una stagione, dovremo rimanere concentrate e puntare sui sistemi di gioco che stiamo assimilando”.

Veronica Boquete, nominata MVP del Match, commenta così: “Sono andata vicina a fare goal, avevo tanta voglia di segnare. Non ci sono riuscita ma la squadra ha lavorato bene contro una della squadre migliori in Spagna e anche in Europa. Domenica prossima giocheremo un match di questo livello contro il Milan: siamo pronte e siamo cariche, abbiamo tanta voglia di giocare”.

ATLETICO MADRID: Gallardo (C), Perez, Moraza, Van Dongen, Rodriguez C., Guerrero, Lopez, Santos, Banini, Da Silva, Moral. A disposizione: Vizoso, Barth, Lundkvist, Garcia, Rodriguez L, Sanchez N., Sanchez C., Zafra, Staskova, Ajibade, Fernandez. All.Oscar Fernandez

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Tortelli (C), Agard, Jackmon, Cafferata, Parisi, Huchet, Mijatovic, Boquete, Catena, Kajan. A disposizione: Baldi, Russo, Sabatino, MOnnecchi, Breitner, Zanoli, Erzen, Corazzi, Giacobbo, Menta. All.Patrizia Panico

Risultato Finale: 1-0 (57′ Ludmila da Silva)

Fonte: acffiorentina.com