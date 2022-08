A volte ritornano: Milik, di nuovo, in orbita bianconera

A volte ritornano. Per ora nei pensieri, in campo, si vedrà. Arek Milik è uno di quei profili che ciclicamente tornano al centro delle riflessioni della dirigenza bianconera, perché se è vero che le vie del mercato sono infinite è altrettanto vero che spesso si finisce per battere le stesse strade. E ora il centravanti polacco è tornato nei radar, a patto che il Marsiglia confermi le intenzioni di darlo in prestito senza obbligo di riscatto, il suo ingaggio spaventa molto meno pur non rientrando tra quelli che possono godere dei vantaggi del decreto crescita (in Francia solo da gennaio 2021, confermerebbe l’attuale stipendio da 3,7 milioni netti). Caratteristiche diverse da quelle di Depay, ora Milik torna d’attualità.

CdS