[Video] APPROFONDIMETO – Giacomo Raspadori, Spalletti ha avuto il suo Jack

Il Napoli, dopo settimane di trattative, finalmente ha trovato l’accordo con il Sassuolo per il classe 2000 Giacomo Raspadori. Il ragazzo nativo di Bologna ha fatto tutta la trafila con il settore giovanile del club neroverde. L’ultimo anno, prima di passare in prima squadra, è stato allenato da una vecchia conoscenza dei partenopei, Francesco Turrini. Dal 2018 fino a questa stagione, a livello realizzativo è andato in crescendo in zona gol. Quest’anno il suo miglior score, ovvero 10 reti. Come caratteristiche può ricoprire più ruoli, più congeniale il trequartista, ma nella Primavera ha giocato come falso nueve. Spalletti potrà attuare il 4-2-3-1, con Jack bravo nei passaggi, ma anche inserimenti centrali. Il tecnico di Certaldo voleva solo Raspadori, giocatore adatto per più soluzioni tecnico-tattiche. Colpo in prospettiva importante e il classe 2000 di Bologna dovrà essere lo scugnizzo e il funambolo della manovra offensiva.

La Redazione