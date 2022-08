UFFICIALE – Fiorentina-Napoli, da oggi in vendita biglietti settore ospiti. Prezzi e modalità

A partire da oggi, 19 agosto 2022, sono in vendita, i biglietti per Fiorentina-Napoli, 3a giornata di Serie A in programma domenica 28 agosto 2022, ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze

In riferimento alla Determinazione n.29 del 17/08/2022 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la vendita dei biglietti per i residenti nella regione Campania sarà consentita per il solo settore Ospiti e soltanto per i possessori di fidelity card del SSC Napoli.

SETTORE OSPITI

La vendita del settore Ospiti inizierà alle ore 15.00 del 19 agosto 2022, e sarà riservata, per effetto delle decisioni del GOS, ai soli possessori di fidelity card del SSC NAPOLI, e fino alle ore 19.00 del 27 agosto 2022.

Il costo del biglietto per il Settore Ospiti (OS1 – OS2) è di € 30,00.

PUNTI VENDITA

Rete vendita Vivaticket, FIORENTINAPOINT, Sito web https://acffiorentina.vivaticket.it/

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto. Rimane fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherina FFP2 in caso di assembramenti.

CAMBIO NOMINATIVO BIGLIETTI

Per questa gara il cambio nominativo è consentito soltanto per i titoli digitali caricati su InViola Premium/Gold Card.

Link al Regolamento d’Uso aggiornato per le gare in emergenza covid: https://www.acffiorentina.com/it/biglitteria/procedure-regolamenti

Fonte: sscnapoli.it