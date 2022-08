Davide Costanzo, lo scorso anno capitano della Primavera 1 del Napoli, con 34 presenze e un gol, è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. 20 anni compiuti, difensore centrale arriva in Grigio con trasferimento a titolo temporaneo. A lui i migliori auguri per l’arrivo in Alessandria. Ecco quanto riportato dal nostro sito come Esclusiva del 16 Agosto

Il comunicato del club piemontese