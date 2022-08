Serie C – Foggia, arriva D’Ursi in prestito dal Napoli

Il Foggia ha trovato il sostituto di Curcio ceduto al Catanzaro. La società ha lavorato nelle ultime ore con il Napoli e ha raggiunto l’accordo per Eugenio D’Ursi. Nella passata stagione in prestito al Pescara, ora avrà una nuova chance in prestito nel girone C. L’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

