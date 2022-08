Serie B, Bari/Palermo 1-1, parità per il big march del sud

Gran bella cornice di pubblico questa sera al San Nicola di Bari per l’esordio stagionale della squadra pugliese contro il Palermo, per quello che è indubbiamente il big match in cadetteria di questa seconda giornata di Serie B. Si tratta, infatti, di due grandi realtà del Sud che vogliono tornare a prendersi la scena del massimo campionato italiano. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio, grazie al gol di Valente al 39′ e con i padroni di casa che cercano il pari, con il pallonetto di Cheddira alto di pochissimo. Il pareggio lo acciuffa lo stesso Cheddira al 68′ con un piattone da pochi passi. Di seguito il tabellino del match:

Bari – Palermo 1-1 37′ pt Valente, 23′ st Cheddira