Raspadori è il calciatore italiano più pagato da De Laurentiis!

L’acquisto di Raspadori è senz’altro un colpo di grande prospettiva, ma anche di grande utilità nel presente. Al club emiliano andranno 30 milioni (5 subito per il prestito oneroso, 25 dal prossimo anno, in 3 rate per l’obbligo di riscatto). I bonus invece sono 3 milioni legati ad altrettante qualificazioni in 5 anni del Napoli in Champions; 2 milioni in base a presenze, gol e assist. Spalletti lo ha voluto fortemente e ADL lo ha accontentato comprando il calciatore italiano più pagato dell’era De Laurentiis.