PRIMAVERA 1 – Lecce-Napoli 2-0, esordio amaro per gli azzurrini di Frustalupi

Questo pomeriggio è iniziato il campionato Primavera 1 e sono scese in campo il Lecce e il Napoli sul campo Comunale di San Pietro. I padroni di casa giocano un buon primo tempo e verso la fine della frazione vanno a segno per ben due volte. Salomaa salta due avversari come birilli e supera un Boffelli che aveva già evitato lo svantaggio. Il raddoppio è di Berisha che svetta di testa. Meglio gli azzurrini nella ripresa con Marchisano che sfiora il gol della bandiera e anche con De Pasquale, ma anche in questo è mancata la precisione. I ragazzi di Coppittelli vincono con merito, mentre c’è da lavorare per i partenopei di Frustalupi che esordiranno in casa contro il Cesena la prossima settimana.

Marcatori: 40′ Salomaa, 47’pt Berisha (L)

Lecce: Borbei, Dorgu, Hasic, Pascalau, Munoz, Vulturar, Samek, Berisha (dal 78′ Gueddar), Mommo (dal 64′ Minerva), Burnete (Carrozzo), Salomaa (dal 78′ Milli). A disp. Moccia, Russo, Abdellaoui, De Vito, Pacia, Borgo, Perricci. All. Coppitelli

Napoli: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa (dal 72′ Lorusso), Iaccarino, Pesce, Spavone (dal 72′ De Pasquale), Hysaj (dal 45′ Nosegbe), Marchisano, Russo (dal 57′ Lettera). A disp. Turi, Giannini, Marranzino, D’Avino, Mazzone. All. Frustalupi

Arbitro: Sig. Baratta della sez. di Rossano

Fonte: mondoprimavera.com