Pavarese: “L’accelerata di Giuntoli e De Laurentiis è stato come un giro in qualifica di Leclerc”

Gigi Pavarese, direttore sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Ho sempre detto che avremmo dovuto aspettare la fine del mercato per dare un giudizio. L’accelerata di Giuntoli e De Laurentiis è stato come un giro in qualifica di Leclerc. Non da pole position, ma di certo da prime posizioni sulla griglia. Il Napoli comincia un nuovo ciclo e fa respirare il monte ingaggi, abbattendo le grandi spese delle ultime stagioni. La squadra si presenta adesso come una rosa in grado di poter competere anche per qualcosina in più della Champions. Riscatto di Giuntoli? Non credo, perché criticarlo? Ha sempre raggiunto gli obiettivi, anche quando Gattuso subentrò ad Ancelotti. Giuntoli ha dimostrato negli anni tutte le sue qualità e le sue conoscenze. Non c’era bisogno di questa stagione per dirlo. Speriamo adesso che il Napoli faccia tesoro degli errori dello scorso anno. Il campionato l’ha perso il Napoli, non certo l’Inter. E il Milan ne ha approfittato. Spalletti è stato l’uomo in più nella prima parte della scorsa stagione e mi auguro che anche lui faccia tesoro dei propri errori. E che quest’anno si abbia un rendimento interno più consono. La partita di domenica sarà indicativa su quella che è la mentalità che il Napoli deve avere in queste partite. La gestione del portiere? Se Giuntoli abbia già in pugno Navas, credo che abbia pronta anche la possibile cessione di Meret”.