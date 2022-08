Martino, giorn.: “Gaetano? Si alternerà con Raspadori, lo vedo così”

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Restano ancora pochi biglietti disponibili col Monza. Si respira l’atmosfera giusta adesso per affrontare insieme questa stagione. Mi aspetto che il Napoli faccia qualcosa in più per alimentare questo entusiasmo che serve a conquistare titoli. Mi aspetto qualcosa per tenere il Maradona sempre pieno. Demme? Non sono così sicuro che possa andare via, al di là dell’infortunio. Nel gioco delle coppie è il sostituto di Lobotka. Gaetano? Si alternerà con Raspadori, lo vedo così”.