Il Napoli ha un piano per il colpo finale Keylor Navas

Il Napoli vuole chiudere al meglio una campagna acquisti che ad un certo punto sembrava avere diversi intoppi. Simeone è ufficiale, per Ndombele e Raspadori, manca solo il twitter presidenziale e potrebbe non essere finita qui. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, su Keylor Navas il club azzurro e il Psg sono in costante contatto per trovare una soluzione. La società francese gli garantirebbe una cospicua buonuscita, biennale e opzione per un’altra uscita. I partenopei usufruirebbero del Decreto crescita garantendogli un ingaggio alto. Nei prossimi giorni possibili sviluppi, ma non è così remoto avere tra i pali l’esperienza del portiere costaricense.

La Redazione