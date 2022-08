Il Mattino – Resta solo Navas, la chiusura potrebbe arrivare al fotofinish

Il Napoli ha accelerato in questi ultimi giorni sul mercato, chiudendo per Simeone, Ndombele e Raspadori, resta solo da sistemare la situazione Navas, come scrive oggi Il Mattino. I nomi di Navas e Kepa hanno iniziato a orbitare attorno alla porta del Napoli già da un mesetto. Questo perché Spalletti è stato chiaro: vorrebbe due portieri che si possano giocare alla pari il ruolo da titolare. Per lo spagnolo così come per il costaricense, però, il nodo relativo al trasferimento a Napoli ruotava attorno all’ingaggio. Entrambi percepiscono stipendi troppo alti per le casse azzurre e per questo le trattative hanno subito un forte rallentamento. Kepa – che è stato a lungo in pole – sembra essere sfumato, mentre le quotazioni di Navas restano sempre alte. Resta il problema dell’ingaggio e per questo Napoli, Psg e gli intermediari del giocatore stanno lavorando notte e giorno per trovare la quadra. 9 milioni sono troppi e allora per concretizzare il trasferimento servirà uno sforzo da parte di tutti. Navas dovrebbe rinunciare a qualcosa, il Psg potrebbe partecipare al pagamento e il Napoli fare un piccolo sforzo per aumentare l’offerta. L’ottimismo resta, ma l’impressione è che questa operazione possa concretizzarsi con calma. La chiusura potrebbe arrivare al fotofinish, con il Napoli che si fa forte anche della situazione poco comoda del giocatore a Parigi, dove sostanzialmente non ha più il posto fisso. Un bel problema per Navas che ovviamente farebbe di tutto per non perdere il posto in nazionale in vista del Mondiale alle porte. Il Napoli si è messo alla finestra e attende sviluppi.