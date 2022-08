Il Manchester United vuole Hirving Lozano, il Napoli però non svende!

Il Napoli dopo le ultime giornate di fuoco per quanto riguarda il calciomercato in entrata, ora deve difendersi dalle offensive di altre squadre per i suoi calciatori. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato un sondaggio di una squadra di Premier League per Hirving Lozano, calciatore messicano che ad oggi è uno dei titolari dell’11 di Spalletti. Il club in questione è il Manchester United, che dopo le due sconfitte consecutive, l’ultima contro il Brentford per 4-0, necessita di calciatori di qualità. Lozano rappresenterebbe un’ottima soluzione ma ADL spara alto per lui. Ci saranno aggiornamenti in merito.