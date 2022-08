Carmignani: “Un errore, per Meret, restare senza fiducia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Pietro Carmignani, ex portiere del Napoli: “L’anno scorso Meret ha giocato pochissime partite, non riscuote la fiducia di Spalletti. E le frecciate arrivate dal tecnico nel corso del precampionato non aiutano certamente. Se viene a mancare la fiducia, ovviamente, qualche errore in più può accadere. L’arrivo di un vincente come Navas? Avrebbe un impatto pazzesco, sia come portiere che come leader. E’ un calciatore consolidato, che sarebbe accettato immediatamente dalla tifoseria. Il Napoli doveva fare qualcosina in più lo scorso anno, aveva la rosa più forte del campionato. Anche dell’Inter. Meret e il gioco coi piedi? Resta di base un altro discorso: per avere fiducia devi giocare. L’esperienza non viene per l’età, ma per le partite giocate. E se non giochi, non migliori neanche quelle doti dove magari sei meno bravo. Se giocasse sempre, Meret migliorerebbe anche con i piedi. Meret e una possibile permanenza? Restare contro la fiducia della piazza e dell’allenatore sarebbe un errore. Poi ti puoi riconquistare tutto con un paio di prestazioni, ma servono risultati e continuità. Di certo si partirebbe male”.