Bellinazzo: “Squadre competitive e bilancio in ordine, il dna ADL”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Marco Bellinazzo, economista: “Il mercato del Napoli ha dimostrato il DNA della gestione De Laurentiis. Allestire squadre competitive, accompagnata da un bilancio in ordine e un budget sempre oculato. Questo stava un po’ venendo meno negli scorsi periodi, ma in questo rush finale il Napoli è tornato a lavorare come sa. E sono arrivati anche dei colpi quasi alla Dybala, che hanno riacceso l’entusiasmo e riproposto il Napoli tra le prime posizioni del campionato. Ora toccherà al campo confermare o meno quanto di buono fatto sul mercato. La proprietà del Napoli è sempre stata impostata sull’autosufficienza. Negli ultimi due-tre anni gli azzurri hanno vissuto delle condizioni negative, tra pandemia e Champions mancata per due anni. Cosa che invece per il Napoli è cruciale. De Laurentiis aveva bisogno di rifondare e liberare spazio sul monte ingaggi. E’ stata fatta una scelta molto precisa, anche se alcune cose potevano essere gestite meglio. In primis Mertens, visto che sarebbe stato utile conservare il patrimonio sentimentale di una squadra”.