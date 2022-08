Zazzaroni (Cds): “Il lavoro fatto con Nbombele lo definirei “operazione capolavoro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista: “Voto al mercato del Napoli? Molto alto, è la società che si è rafforzata di più di tutti. L’arrivo di Ndombele è stato un capolavoro, a prezzi stracciati. E con l’arrivo di Navas sarebbe addirittura più forte dello scorso anno. Dovevano rifondare già la passata estate, lo hanno fatto adesso e con tanti calciatori che ti possono garantire non solo un grande futuro, ma anche un ottimo presente. Tolto Napoli e Milan, nessuna delle big italiane ha fatto programmazione sul mercato. Scudetto? Non faccio griglie: ci sono 4-5 squadre che possono lottare tranquillamente per il titolo. E tra queste c’è anche il Napoli. Il centrocampo del Napoli? Se Lobotka tiene questi livelli è tra i più forti della Serie A. E staremo a vedere anche come si integreranno gli altri. Ci sono tutte le qualità giuste. Spalletti e la squadra da Scudetto? Nella preparazione estiva è tra i migliori del suo settore. In campo adesso andranno i calciatori, toccherà a loro”.