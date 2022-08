WOMEN CHAMPIONS – Primo successo europeo dell’A.s. Roma. Poker della Juventus

Questa sera c’era grande attesa per l’esordio nella Women Champions dell’A.s. Roma. Le giallorosse espugnano il campo di Glasgow per 1-3. Decisiva la doppietta di Benedetta Glionna e la rete di Paloma Lazaro. La Juventus Women vince facile per 4-0 contro il Racing Luxemburg. In gol Rosucci, Girelli, Caruso e Bonfantini.

Glasgow City-A.s. Roma 1-3

Juventus Women-Racing Luxemburg 4-0

La Redazione